Van, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 127 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Bahçesaray'da 3, Başkale'de 13, Çatak'ta 18, Gürpınar'da 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 59 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari ve Bitlis'te ise 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bu kentlerde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu