Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü - Haberler

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Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 683 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 683 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını belirtti.

3 gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü

AA / Şener Toktaş - Güncel

Hakkari, Bitlis, kar, Van, Güncel, Haberler

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