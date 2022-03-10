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Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 51 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Hakkari, Bitlis, kar, Van, Güncel, Haberler

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