Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası
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Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası Van merkezde yaşanan bahar mevsimiyle vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası

VAN - Van merkezde yaşanan bahar mevsimiyle vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın yüksek kesimlerin karla kaplanması, vatandaşlar ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Van merkezde ilkbaharın yeşil tonları hakimken olurken, 100 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Van'da havaların ısınması ile adeta parklara akın eden vatandaşlar, güneşin tadını çıkartırken, kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidinde ise Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 bin rakımda karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

"Mart geldi havalar ısındı"

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti. 6 Mart'ta son cemrenin toprağa düşmesiyle hava sıcaklığı da kendini iyice hissettirdi. Sıcak havaları fırsat bilen vatandaş, cadde ve parklara akın ederken, parklara çaylarını yudumlayarak güneşin tadını çıkarıyorlar.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası
Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası
Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası
Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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