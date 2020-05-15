Van Bilmez; "Van'ın çöpünden elektrik üretiliyor" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin büyük sorunların başında gelen çöp sorunun artık bitmek üzere olduğunu ifade ederek, katı atık bertaraf tesisi ile Van'ın tüm ilçelerinin de çöp sorununu kökten çözeceklerini söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin büyük sorunların başında gelen çöp sorunun artık bitmek üzere olduğunu ifade ederek, katı atık bertaraf tesisi ile Van'ın tüm ilçelerinin de çöp sorununu kökten çözeceklerini söyledi.

Van'ın kronik çöp sorununu kökten çözecek olan ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan, elektrik üretimine başlayan katı atık bertaraf tesisi yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Katı atık bertaraf tesisi ile ilgili süreçler hakkında bilgi veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılanları ve hedeflerini anlattı.

"Van'ın çöpünden elektrik üretiliyor"

Van'ın çöpünden elektrik üretildiğini ifade eden Vali, Bilmez, "Katı atık tesisinin iki bölümden oluşuyor. Birincisi eski vahşi depolanan üç milyon metre küplük çöpümüz var ve mevcut çöpten enerji üretilmesi. Bunun için de bir enerji üretim santralinin yapılması gerekiyordu. Yüklenici firmaya 1 yıl süre verildi ve büyük bir bölümü süresi içinde bitirdi. Şuan mevcut çöpten elektrik üretimine başlandı. Korona virüs salgını nedeniyle yüklenici firma Van Büyükşehir Belediyesi'nden süre uzatma talebinde bulundu. Biz bu talebi kabul etmedik ve noter aracılığı ile ihtarname gönderip, zamanında bitiremeseniz bunun yaptırımı ile karşılaşırsınız uyarısında bulunduk" dedi.

"Günlük bin ton çöp teslim etmemiz gerekiyor"

Günlük bin ton çöp teslim etmelerinin gerektiğinin altını çizen Vali Bilmez, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak bizim firmaya günlük bin ton çöp teslim etme taahhüdümüz var. Bunun için Van merkezdeki üç ilçenin çöpü yetmiyor. O nedenle çevre ilçelerin çöplerini de katı atık bertaraf tesisine getirmemiz gerekiyor. Van Büyükşehir Belediyesi olarak taahhüdümüzü yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van merkezdeki üç ilçenin çöpü katı atık bertaraf tesisine gidiyor. Kentin kuzey kısmında kalan ilçelere 2 adet katı atık transfer istasyonu kuruluyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda transfer istasyonlarından bir tanesi Özalp ilçesinde kurulacak. Saray ilçesi de çöpünü Özalp'ta kurulan transfer istasyonuna getirecek. Böylece Saray'ın da çöp sorununu çözülmüş olacak. İkinci transfer istasyonu ise Muradiye ilçesinde kurulacak. Bu tesisle birlikte Erciş ve Çaldıran ilçelerinin de çöp sorunu bitecek. İlki 2018 yılında yapılmış olan transfer istasyonu Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin çöp sorununa kalıcı çözüm olmuştu" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA