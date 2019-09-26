26.09.2019 15:31

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Van Bilimle Şenleniyor' etkinliği başladı.



Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı Bilim Şenlikleri Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilen "4007 Van Bilimle Şenleniyor" projesi kurdele kesimi ile başladı. İpekyolu Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi binasında gerçekleştirilen etkinliklere Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Ayşin, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bilim şenliği kapsamında atölye ve laboratuvar çalışmaları, bilimsel sahne şovları, planetaryum etkinlikleri, astronomi etkinlikleri, bilimsel söyleşiler ve paneller, kodlama ve robotik yarışmaları, geri dönüşüm atölyesi etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler yapılacak.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, bilim şenlikleri ile bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymayı amaçladıklarını söyledi.



Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar ise, bu tür etkinliklerle toplumun bilime olan ilgisinin artacağı gibi, çocukların ve gençlerin tüm bilim alanlarına yönelmesine ve kariyer yapmasını özendirdiğini söyledi.



Bilim şenlikleri kapsamında ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri tarafından şenliklere katılanlara yönelik konferanslar düzenlendi. - VAN

Kaynak: İHA