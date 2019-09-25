25.09.2019 16:08

Van Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdü

Van Beşiktaşlılar Derneği, Çaldıran ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde yaşayan ve Sağlık Bakanlığının imkanlarıyla ameliyat edilerek takılan biyonik kulak sayesinde duyabilen Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Yusuf'u evlerinde ziyaret ederek Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Van kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çaldıran İlçesi'nin Direkli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2.5 yıl önce dünyaya geldi. Yusuf'un seslere tepki vermemesi üzerine baba Kerem Kaçmaz, Yusuf'u uzman doktora götürerek sağlık kontrolunden geçirdi ve burada da işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağı da duymayan Yusuf, Van'dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u tedavi ettirmeye yetmeyince de Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı imkanla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Yusuf, sağlığına kavuştu ve takılan 'Biyonik Kulak' sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Aile büyük mutluluk yaşarken anne Kamile ve baba Kerem Kaçmaz yetkililere teşekkür etti.

BEŞİKTAŞLILARDAN MİNİK YUSUF'A SÜPRİZ ZİYARET

Yusuf'la ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından Van Beşiktaşlılar Derneği de harekete geçti. Dernek Başkanı Gani Acar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yusuf'un yaşadığı Direkli Mahallesine gelerek süpriz ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Acar, Yusuf'a Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

MİNİK YUSUF'UN YÜZÜ GÜLDÜ

Acar, Biyonik kulak sayesinde duyabilen Yusuf'un ailesinin Beşiktaşlı olduğunu öğrenince, yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelip Yusuf için Beşiktaş forması ve çeşitli hediyeler aldık. Bugün Yusuf'un yaşadığı Çaldıran ilçesine Direkli Mahallesine gelerek, ona bir süpriz yaşattık. Formayı ve oyuncakları hediye ederken, onun gözlerindeki o mutluluğu bizleri son derece mutlu etti.Yusuf için kilometrelerce yol gelip, onu sevindirdik. Verdiğimiz hediyelerle yüzü güldü.Bu da bizi mutlu etti.dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINA DAVET ETTİLER

Van Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Diyadin Behcet ise, Van Beşiktaşıllar Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu olarak minik Yusuf'u önümüzdeki günlerde babsı ile birlikte İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş maçına götüreceklerini ve her zaman yanında olacaklarını söyledi.

BABA KAÇMAZ ÇOK MUTLU OLDU

Baba Kerem Kaçmaz ise, Van Beşiktaşılılar Derneğinin yaptığı ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek,Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün minik oğluma süpriz bir ziyaret gerçekleşirdiler. Beşiktaş forması ve oyuncaklar hediye ettiler. Yusuf'u mutlu ettiler. Bu ziyaretleri bizleri son derece sevindirdi. Bizi Beşiktaş maçına da davet ettiler. İnşallah maça da gideceğiz dedi.

Kaynak: DHA