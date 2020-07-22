VAN Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardıVAN'ın Erciş belediye binasında asılı tabelanın içine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
22.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:41
Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
VAN'ın Erciş belediye binasında asılı tabelanın içine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erciş ilçe belediye binasında, tabelaya sıkışan güvercin, personel tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, tabelanın içine sıkışan güvercine itfaiye merdiveniyle ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan ve herhangi bir yarası olmadığı görülen güvercin, doğaya salındı.
Kaynak: DHA