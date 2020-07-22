VAN Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardıVAN'ın Erciş belediye binasında asılı tabelanın içine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

VAN'ın Erciş belediye binasında asılı tabelanın içine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erciş ilçe belediye binasında, tabelaya sıkışan güvercin, personel tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, tabelanın içine sıkışan güvercine itfaiye merdiveniyle ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan ve herhangi bir yarası olmadığı görülen güvercin, doğaya salındı.

Kaynak: DHA