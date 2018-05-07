Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü 1. Lig'de

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak PTT Engelsiz Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi.

Sezon boyunca üstün bir performans gösteren Van ekibi, Samsun Engelliler Gücü Spor Takımını 54-51 yenerek 2. Lig şampiyonu oldu. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün de izlediği maç büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarıyı 21-24 geride kapatan Van ekibi, ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne olan maçın son dakikalarında sergilediği baskılı oyunla 54-51 kazanmayı bildi.

Maç sonunda Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcu, yönetici ve taraftarlarının sevinci görülmeye değerdi. Bitiş düdüğü ile adeta sevinç yumağı oluşturanlar arasında Başkan Vekili Cemil Öztürk de vardı.

Kulüp yetkilileri ve sporcular tarafından engelsiz yaşama ve engelsiz spora verdiği destekten dolayı teşekkür edilen Öztürk ise, desteklerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, başarının asıl mimarının her türlü zorluğa rağmen, çalışma azimleri ile engelleri kaldırıp bu başarıya ulaşan sporcular olduğunu vurgulayarak 1. Lig'de başarılar diledi. - VAN