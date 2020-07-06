VAN Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi -2
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VAN Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi -2

Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi (1) Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

06.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:09

Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi (1) Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Van'daki arama tarama çalışmaları 9'ncu günde de devam etti. Van'daki arama tarama çalışmaları 4 rov, 4 sonar cihazı ile yürütlüyor. Rov cihazı 200 metre gölün tabanını tarayabiliyor.

VAN Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi -2

Kaynak: DHA

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