Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı
Van Valiliği, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
13.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:34
Van Valiliği, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Van-Başkale kara yolunun Güzeldere mevkisi, saat 18.40 itibarıyla kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Vatandaşlar, söz konusu yolu kullanmamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA