Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı
Haberler » Güncel » Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haber

Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı

Van Valiliği, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

13.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:34
Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı

, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Van-Başkale kara yolunun Güzeldere mevkisi, saat 18.40 itibarıyla kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, söz konusu yolu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler