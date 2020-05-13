VAN Başkale'de PKK'ya ait keskin nişancı tüfekleri ve mühimmat ele geçirildi Başkale'de PKK'ya ait keskin nişancı tüfekleri ve mühimmat ele geçirildiVAN'ın Başkale ilçesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlilerine ve 'sözde ajan' olarak suçladıkları kişilere yönelik suikastlerde kullanmak için hazır...

Başkale'de PKK'ya ait keskin nişancı tüfekleri ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlilerine ve 'sözde ajan' olarak suçladıkları kişilere yönelik suikastlerde kullanmak için hazır tutulan keskin nişancı tüfeği ile mühimmat ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar ile bölücü terör örgütü mensuplarının, üst düzey mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlileri ve 'sözde ajan' ilan ettikleri kişilere suikast planladığını, bu amaçla araziye kullanıma hazır silah gizlediklerini tespit etti. Dün de Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 1 dürbün monteli Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

Kaynak: DHA