Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kaldırım ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen ilçede vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelle caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, vatandaşların zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz gece, gündüz çalışıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kırsalda kapalı bulunan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title