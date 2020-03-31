VAN-Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldı Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldıKORONAVİRÜS nedeniyle karantinaya alınan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri götürüldü.

Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldı

KORONAVİRÜS nedeniyle karantinaya alınan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri götürüldü. Gıda paketleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 406 aileye ulaştırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 3 gün önce tedbir amaçlı karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatılan Esenyamaç Mahallesi ile bu mahalleye bağlı 7 mezrada ekipler tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 406 aileye temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketleri hazırlandı. Hazırlanan yardım paketleri, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince dağıtıldı.

Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, kaymakamlık ekiplerine teşekkür ettiklerini belirterek, Mahalle halkının bu durumda maddi ve manevi zor durumda kalmaması için kaymakamlığımız her zaman bizim yanımızda olmuştur. Devletimiz gösterdiği hassasiyetle halkımızın gönlünü kazanmıştır. Mahalle muhtarı olarak böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerinize teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: DHA