Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldıVAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

02.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:11
Van başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

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