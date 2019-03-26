Van Başkale'de Baharda Kar Temizliği

Başkale'de baharda kar temizliği

Van Başkale'de belediye ekipleri, Mart ayında 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karı, ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.

Başkale Belediyesi ekiplerince ilçede kar temizleme çalışması başlatıldı. Mart ayı biterken, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karın ilçeden çıkarılması için geç saatlere kadar çalışma yapıldı. Belediye ekipleri, ulaşım sorunu olmaması için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları ile sokaklarını kardan temizledi. Ekipler, çarşı merkezindeki karı toplayarak, ilçe dışına çıkaracaklarını belirtti.

Kaynak: DHA