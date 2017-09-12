Van Başkale'de Afganistan Uyruklu 52 Kaçak Yakalandı

Başkale'de Afganistan uyruklu 52 kaçak yakalandı



VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20'si çocuk 52 kaçak yakalandı.



Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında Esenyamaç Mahallesi Yeşilbulak mevkiinde bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 20'si çocuk, 10'u kadan 52 Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalandıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklara, sıcak yemek ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.