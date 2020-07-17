VAN Balıkçılar, inci kefali için 'Vira bismillah' dedi
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VAN Balıkçılar, inci kefali için 'Vira bismillah' dedi

Balıkçılar, inci kefali için 'Vira bismillah' dediVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağı, 15 Temmuz'da sona erdi.

17.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:44

Balıkçılar, inci kefali için 'Vira bismillah' dedi

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağı, 15 Temmuz'da sona erdi. Yasağın kalkmasıyla balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı oluyor. Balığı koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor.

Göç sırasında inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine zıplayarak ilerlemesi görsel şölen oluşturuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları, sonuç verirken, inci kefali de artık daha çok kişinin ekmek kapısı oluyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte Vanlı balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek ağlarını Van Gölü'ne attı. 15 Temmuz'da sona eren inci kefali yasağı, 4 aylık bir beklemenin ardından balıkçılar için de umut oldu. Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan, 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, "15 Temmuz, gece yarısı inci kefali avlama yasağı kalktı. Bunun üzerine teknelerimize binip ağlarımızı Van Gölü'nün serin sularına bıraktık. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklaşıp, 400 metre uzunluğundaki ağlarımızı buraya atıyoruz.

Bir gün sonra da gelip vira bismillah deyip çekiyoruz. Bu yıl maşallah çok bereketli bir sezon yaşıyoruz. Burada yakaladığımız balıkları dondurup başta İstanbul olmak üzere farklı illerde bulunan müşterilerimize de pazarlıyoruz. Her ağ için yaklaşık 500 kilo balık yakalıyoruz. Geçim kaynağımız olan inci kefali balığı, umarız bu bereketini uzun süre devam ettirir" dedi.

VAN Balıkçılar, inci kefali için 'Vira bismillah' dedi

Kaynak: DHA

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