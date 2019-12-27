Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
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Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.

27.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:17
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van-Bahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtınadan dolayı çalışmalarına ara verirken, sürücülerin yola çıkmamalarını istediler. - VAN

Kaynak: İHA
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