Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı

03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22

Van'ın yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.



Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza bürünürken, yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde bölgeye giderek yaptıkları çalışma ile yolu ulaşıma açtı. - VAN

Kaynak: İHA