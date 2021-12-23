Van-Bahçesaray kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

VAN (AA) - Van-Bahçesaray kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Van-Bahçesaray yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı aktarılan açıklamada, "Bahçesaray yolunda kar yağışı ve tipi yoğunlaştığı için karla mücadele ekipleri geri dönmüştür. Yol saat 18.00 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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