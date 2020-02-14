VAN Bahçesaray'da yol açma çalışmaları başladı

14.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:08

Bahçesaray'da yol açma çalışmaları başladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat günleri düşen, 41 kişinin ölümüne neden olan çığ felaketinin yaşandığı bölgeye ulaşımın sağlanması için yol açma çalışmalarına başlandı. Yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye gidecek olan teknik ekibin, uygun bulması halinde çığ altında kalan itfaiye erini arama çalışmalarına başlanacak.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışının durması üzerine, yol açma çalışmalarına başlandı. En yoğun çalışma ise Bahçesaray ilçesi Karabet Geçidi'nde sürdürülüyor.4-5 Şubat günleri düşen ve 41 kişinin ölümüne neden olan çığ bölgesine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaya çok sayıda ekip katılıyor. Önceki gün açılan 3 kilometrelik yol, kar yağışı ve tipi yüzünden yeniden kapanınca, ekipler Yukarı Narlıca bölgesine kadar olan bölgeyi yeniden açtı. Van Valiliği, çığ bölgesine ulaşmak için yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ulaşmın sağlanmasının ardından teknik ekibin değerlendirme yapacağını, uygun bulunması halinde de çığ altında kaldığı değerlendirilen itfaiye erinin aramalarına başlanacağını açıkladı. Van Valiliği, Çaldıran'da donarak hayatlarını kaybeden 13 kaçak göçmenin bulunduğu bölgeye ulaşımın ise hava şartları nedeniyle şu an mümkün olmadığını bildirdi.Hava şartlarının düzelmesi halinde jandarma ekiplerinin bölgede inceleme yapacağı, ihtiyaç görülmesi halinde AFAD ekiplerinin sevk edileceği kaydedildi.Van-Bahçesaray Karayolu dışında kapalı olan yol bulunmadığı, Bahçesaray ilçesine de Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanabildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA