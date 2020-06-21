VAN Baba gibi gördüğü Kaymakamı ziyaret edip babalar gününü kutladı Baba gibi gördüğü Kaymakamı ziyaret edip babalar gününü kutladıVAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve doğduğu yıl babasını kaybeden Murat Ölmez (15), babası gibi gördüğü Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek gününü kutladı.

Baba gibi gördüğü Kaymakamı ziyaret edip babalar gününü kutladı

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve doğduğu yıl babasını kaybeden Murat Ölmez (15), babası gibi gördüğü Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek gününü kutladı.

Erciş ilçesinde yaşayan Murat Ölmez (15), doğduğu yıl babasını beyin kanaması geçirmesi sonucu kaybetti. Annesi Zülfünaz Ölmez ile yalnız yaşamaya başlayan Murat, ailesiyle maddi sıkıntılar geçirirken, kendilerine Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma bünyesinde yardımlar yapıldı. İlçeye 2 yıl önce Kaymakam olarak atanan Nuri Mehmetbeyoğlu'da, Ölmez ailesini yardım etmeye devam etti. Bu süre içinde Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nu baba gibi gördüğünü belirten Murat, Babalar Günü'nde kendisini ziyaret edip çiçek verdi. En büyük hayalinin polis olmak olduğunu belirten Murat, bu hayalini gerçekleştirmek için de Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan destek istedi. Makamında Murat'ı ağırlayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Murat'ı bir kardeş bir evlat gibi gördüğünü belirterek, "Murat'ın en büyük hayali olan polislik gibi şerefli bir mesleği seçmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Ben de Erciş Kaymakamı olarak Murat'ın bu hayalini gerçekleştirmesi için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Böyle kıymetli evlatların bulunduğu bir memlekette görev yapmaktan gurur duydum. Babalar gününde geldi ve bizi onurlandırdı. Böylesi anlamlı bir günde gelip bizi ziyaret etmesi beni hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı. Bu vesileyle ülkemizde ki bütün babaların gününü kutluyor, Murat'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA