Van Aydın Ahi Son Yolculuğu Için Cenaze Töreni Düzenlendi

(Tür: Yurt)
Rus bakanla kritik görüşme! Erdoğan'ın neşesi gözlerden kaçmadı
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Genç kızı taciz eden sapıktan 'yuh' dedirten savunma
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