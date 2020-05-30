Van AVM açılış öncesi denetlendi
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Van AVM açılış öncesi denetlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süre önce kapatılan ve yeniden açılmasına karar verilen Van AVM, Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz tarafından denetlendi.

Van AVM açılış öncesi denetlendi
30.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:26

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süre önce kapatılan ve yeniden açılmasına karar verilen Van AVM, Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz tarafından denetlendi.

Vali Yardımcısı Yılmaz, normalleşme süreci adımları kapsamında açılmaya hazırlanan Van AVM'de denetimlerde bulunarak iş yerlerini kontrol etti.

Beraberindeki AVM denetim komisyonu üyeleri ile inceleme yapan Yılmaz, esnafla sohbet ederek normalleşme süreci ile ilgili bakanlık tarafından yayımlanan genelgeler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, esnafa Kovid-19'a karşı almaları gereken tedbirler hakkında da uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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