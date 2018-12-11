Van Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Hızla İlerliyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ve çalışmaları aralıksız sürdürülen 'Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'yle Van Gölü kirlilikten arındırılacak.

Bir Türkiye ve dünya değeri olan Van Gölü, ilk kez uygulanan büyük bir proje ile gelecek nesillere temiz devredilecek. Yaklaşık 100 milyon TL'lik bir dev yatırım olarak devam eden arıtma tesisinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İdari binaların yapımında büyük mesafe alınırken, aynı zamanda havalandırma havuzları, jeotekstil ve membran kaplaması işlemleri de sürüyor.

Yeni yapılacak arıtma tesisi ile yıllardır kirlenen Van Gölü'nün artık kirlilikten arındırılacağını dile getiren VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Eski arıtma tesisi, gelen suyu arıtamadığı için İskele sahilinde kirlilik oluşmaktaydı. Bu yeni modern tesis ile sorunun tamamen önüne geçilecek. Projede, çevre dostu koku giderme üniteleri de yapılarak, yerleşim yerlerinin etkilenmesinin önüne geçilerek, arıtma tesisi çevresi bir dinlenme alanı haline getirilecek. Ayrıca tesiste biyogaz ve güneş enerji üretimi de yapılacak. Tesisinin enerji giderleri de güneş enerjisi üretimi ile sağlanarak, kuruma yük olmaktan çıkarılacak. Mayıs ayında temeli atılarak çalışmalara başlanan tesisin 2 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Van kent merkezi için 2 bin 50 yılına kadar 1 milyona yetecek nüfus planlamasına göre inşa edilen tesisin yapımı için çalışmalar aralıksız sürdürülecek" dedi.

Yüklenici firma yetkilileri ile periyodik olarak bir araya gelen ve bilgiler alan Tekataş, "Van ve Van Gölü için hayati bir projedir. Bunun bitirilmesi için zamanla yarışıyoruz. Van'da hayal bile edilmeyen bir tesisin yapımı büyük bir başarıdır. Biz Van Gölü'nü gelecek nesillere temiz bir şekilde emanet edeceğiz. Bu bizim insana ve çevreye verdiğimiz önemin göstergesidir. Bundan büyük emekleri olan Valimiz Murat Zorluoğlu'na da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - VAN