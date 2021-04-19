Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, acenta temsilcileri ile 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan 'Turizm haftası' etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, acenta temsilcileri ile 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan 'Turizm haftası' etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Özgökçe, NASA yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı ile 1'inci olan Astronot Kate Rubins'i de Van'a davet ederek, "Van, artık dünyanın her yerinde bilinen bir şehir, bir coğrafya oldu. Böylelikle dünyanın her tarafından, özellikle Avrupa'dan misafir ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

Van Gölü'nün ortasında bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle badem ağaçlarının çiçek açması ve çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz manzara oluştu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, beraberindeki bir grup acenta temsilcisi ile Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

'AKDAMAR ADASI BİR GELİNLİĞİ ANDIRIYOR'

Özgökçe, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla Van Gölü'nün NASA fotoğraf yarışmasında dünya 1'incisi geldiğini hatırlattı.15-22 Nisan'da kutlanan 'Turizm haftası' etkinlikleri kapmasında Akdamar Adası'nın güzelliklerine dikkat çekmek için gezi düzenlediklerini söyleyen Özgökçe, "Biz de buna vurgu yapmak için bugün coğrafyamızın guzide adası Akdamar Adasındayız. Badem ağaçları çiçek açtı, gelinliği andırıyor. Biliyorsunuz NASA'nın düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında Van Gölü dünya birincisi oldu. Bu bizim için büyük reklam oldu. Dünyanın her yerinde bilinen bir şehir, bir coğrafya oldu. Böylelikle dünyanın her tarafından, özellikle Avrupa'dan misafir ağırlamayı bekliyoruz. İl olarak bütün altyapımız oluşmuş bir şekilde hazırız. Konaklama ve yeme içme sektöründe güzel işletmeler yapıldı. Bütün işletmelerimiz güvenilir turizm sertifikası aldı. Van misafirlerini ağırlamaya hazır" dedi.

'İNCİ KEFALİ' VE 'BADEM ÇİÇEĞİ' FESTİVALİ

15 Nisan tarihi itibariyle inci kefali balık göçünün de başladığını vurgulayan Özgökçe, suyun tersine yüzerek Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı sulara göç eden balıkların görsel şölen sunduğunu belirterek, "Ben daha önce de birkaç turizm platformunda dile getirmiştim. İnci kefali göçünü yılda bir kez festival olarak kutlamak istiyoruz. Burada bizim arkadaşlarımızın da bir isteği oldu. Badem çiçeği festivali de aslında yapabiliriz. Nisan ayının başlarında badem ağaçları çiçek açıyor ve çok güzel görsel şölen sergiliyor. Sektör temsilcilerimizle bir araya gelip, bunu konuşacağız.

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINI ÇEKEN KATE RUBİNS'E DAVET

Özgökçe, NASA yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı ile 1'inci olan Astronot Kate Rubins'i de Van'a davet ederek, "Van Gölü fotoğrafını çeken Kate Rubins'i buraya davet ediyoruz. Biz sektör temsilcileri olarak kendisini fahri hemşehri olarak ilan ettik. Sayın valimiz de bu konuya değinmişti. Kendisini ilimize davet ediyoruz. Bir an önce Van'a gelmesini istiyoruz. Van'da kendisinin bir sürü evi var. Bir sürü kişiye kendisini sevdirdi. Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü'nün tarihi zenginlikleri ve Van'a herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: TÜRSAB BAŞKANI ÖZGÖKÇE: DÜNYANIN HER YERİNDEN VAN GÖLÜNE MİSAFİR BEKLİYORUZ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:18:30. #1.16#

title