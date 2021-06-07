Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran'da başlıyor

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşecek "18. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği", 8 Haziran'da başlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşecek "18. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği", 8 Haziran'da başlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Gül Urgan Yıldız, yaptığı yazılı acıkmada, her yıl düzenlenerek gelenekselleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin 18'incisinin 8-15 Haziran tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulacak olan kamyon sahnede başlatılacağını belirti.

Salgın nedeni ile okulların oyunları ile katılamadığı şenliğe Trabzon, İstanbul, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatroları'nın kendi prodüksiyonları olan çocuk oyunları ile katılacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeni ile okulların aktif olarak katılamadığı şenliği sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alarak tiyatromuzun bahçesinde açık havada gerçekleştireceğiz. Her yıl nisan ayı sonunda başlayıp, mayıs ayı ortalarına kadar süren 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' 1999-2000 sezonunda Van Devlet Tiyatrosu çalışanlarının, çocukların ve gençlerin şehrin her köşesinde sanat yapması ve tiyatronun tüm okullara girip sanatın birleştirici gücüyle gençliğin el ele vermesi hayaliyle yola çıkmıştır. 'Her okul bir tiyatro olsun' düşüncesiyle Van'ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullara Van Devlet Tiyatrosu çalışanları ulaşarak Türkiye'de, belki de dünyada eşi görülmemiş bir şenliğe imza atmaktadır. Ulaşılan okullardaki çocuklar, gençler sanatçı ağabey ve ablalarının desteğiyle tiyatroyla tanışmaktadırlar. Yıllar içinde giderek büyüyen ve hedefleri arasına yenilerini ekleyen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği amacı doğrultusunda salgın koşullarında gerekli önlemler alınarak yoluna devam etmektedir. Vanlı çocuk ve gençlerin sahnede sesini duyurmasının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatroların oyunları da şenliğimiz kapsamında yerlerini almaktadır."

Yıldız, 2012 yılından beri Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kapsamında çocuk ve gençlere açık atölyeler açtıklarını, müziği, resmi, heykeli, tiyatroyu, operayı, baleyi profesyonel ellerden tanımalarını sağlayacak gösteriler düzenlediklerini aktardı.

Şimdi de genel müdürlerinin direktifleri doğrultusunda şenliği gerçekleştirerek bölgede yaşayan çocuk ve gençlere uygun mesafe koşulları ve tedbirler doğrultusunda sanattan uzak kalmamalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Yıldız, "Şenlik süresince her gün 11: 00 ve 14: 00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek olan oyunlarda seyirciler ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrol edilerek şenlik alanına alınacak olup, sosyal mesafe koşullarına uyumlu seyirci planı yapılarak oyunların izlenmesi sağlanacak. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran Salı günü Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı olan 'Oz Büyücüsü' oyunu ile açılacak. 9 Haziran günü de 'Oz Büyücüsü' ile devam edecek olan şenlik 10 – 11 Haziran günlerinde 'Ne Dersiniz' isimli oyun ile İstanbul Devlet Tiyatrosuna, 12 – 13 Haziran günlerinde 'Altın Kız' adlı oyun ile Ankara Devlet Tiyatrosuna ev sahipliği yapıp, 14 -15 Haziran günlerinde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı olan 'Sinco Akıllı Sincap' isimli oyun ile sona erecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 doza ulaştı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran'da başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:30:11. #1.16#

title