Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran'da başlıyor

Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşecek "18. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği", 8 Haziran'da başlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşecek "18. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği", 8 Haziran'da başlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Gül Urgan Yıldız, yaptığı yazılı acıkmada, her yıl düzenlenerek gelenekselleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin 18'incisinin 8-15 Haziran tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulacak olan kamyon sahnede başlatılacağını belirti.

Salgın nedeni ile okulların oyunları ile katılamadığı şenliğe Trabzon, İstanbul, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatroları'nın kendi prodüksiyonları olan çocuk oyunları ile katılacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeni ile okulların aktif olarak katılamadığı şenliği sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alarak tiyatromuzun bahçesinde açık havada gerçekleştireceğiz. Her yıl nisan ayı sonunda başlayıp, mayıs ayı ortalarına kadar süren 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' 1999-2000 sezonunda Van Devlet Tiyatrosu çalışanlarının, çocukların ve gençlerin şehrin her köşesinde sanat yapması ve tiyatronun tüm okullara girip sanatın birleştirici gücüyle gençliğin el ele vermesi hayaliyle yola çıkmıştır. 'Her okul bir tiyatro olsun' düşüncesiyle Van'ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullara Van Devlet Tiyatrosu çalışanları ulaşarak Türkiye'de, belki de dünyada eşi görülmemiş bir şenliğe imza atmaktadır. Ulaşılan okullardaki çocuklar, gençler sanatçı ağabey ve ablalarının desteğiyle tiyatroyla tanışmaktadırlar. Yıllar içinde giderek büyüyen ve hedefleri arasına yenilerini ekleyen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği amacı doğrultusunda salgın koşullarında gerekli önlemler alınarak yoluna devam etmektedir. Vanlı çocuk ve gençlerin sahnede sesini duyurmasının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatroların oyunları da şenliğimiz kapsamında yerlerini almaktadır."

Yıldız, 2012 yılından beri Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kapsamında çocuk ve gençlere açık atölyeler açtıklarını, müziği, resmi, heykeli, tiyatroyu, operayı, baleyi profesyonel ellerden tanımalarını sağlayacak gösteriler düzenlediklerini aktardı.

Şimdi de genel müdürlerinin direktifleri doğrultusunda şenliği gerçekleştirerek bölgede yaşayan çocuk ve gençlere uygun mesafe koşulları ve tedbirler doğrultusunda sanattan uzak kalmamalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Yıldız, "Şenlik süresince her gün 11: 00 ve 14: 00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek olan oyunlarda seyirciler ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrol edilerek şenlik alanına alınacak olup, sosyal mesafe koşullarına uyumlu seyirci planı yapılarak oyunların izlenmesi sağlanacak. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği 8 Haziran Salı günü Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı olan 'Oz Büyücüsü' oyunu ile açılacak. 9 Haziran günü de 'Oz Büyücüsü' ile devam edecek olan şenlik 10 – 11 Haziran günlerinde 'Ne Dersiniz' isimli oyun ile İstanbul Devlet Tiyatrosuna, 12 – 13 Haziran günlerinde 'Altın Kız' adlı oyun ile Ankara Devlet Tiyatrosuna ev sahipliği yapıp, 14 -15 Haziran günlerinde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı olan 'Sinco Akıllı Sincap' isimli oyun ile sona erecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar