Van AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu Van'da AK Partili kadınlar, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van'da AK Partili kadınlar, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Van Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Fatma Ergenç, parti binasında yaptığı açıklamada, hiç kimsenin ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamayacağını söyledi.

Aileleri kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdi oldukları partiye hiç kimsenin mensubu oldukları aileleri, partileri ve camialarını hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemeyeceğini ve incitemeyeceğini belirten Ergenç, şöyle dedi:

"Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır."

Kaynak: AA