Van AK Parti'de Kongre Süreci Başlıyor

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada 81 ilde olduğu gibi Van il başkanlığında da kongre sürecinin resmen başlandığı belirtildi.



AK Parti Van İl Başkanlığının 04.07.2017 günkü haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile kongre sürecine girildi. Van İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi; "2820 sayılı siyasi partiler kanununun 21. Maddesi ve parti tüzüğümüzün 39-40-41 ve 42. Maddeleri ile merkez karar yürütme kurulunun 30.06.2017 tarih ve 255 sayılı kararına istinaden; ilçelerimizin 6. olağan kongreleri 19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12 Kasım 2017 pazar tarihleri arasında yapılacağı, il 6. olağan kongrelerimizin 18 Kasım 2017 Cumartesi, 25 Şubat pazar tarihleri arasında yapılacağını basına ve kamuoyuna belirtiriz. Partimizin 6 olağan kongrelerinin ülkemize ve Van'ımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - VAN