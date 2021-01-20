Van-Ağrı arasındaki kara yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapandı
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Van-Ağrı arasındaki kara yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapandı

20.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:54
Van-Ağrı arasındaki kara yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapandı

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesi ile Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolunda aşırı tipi ve kar yağışı etkili oldu.

Bu nedenle söz konusu kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerince bölgede başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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