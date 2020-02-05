Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu
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Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı.

05.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:25
Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum () İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha düştü. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından yaralı olarak kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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