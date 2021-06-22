Van AFAD Müdürü Körpeş'ten "AFAD Gönüllüsü" olma çağrısı
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Van AFAD Müdürü Körpeş'ten "AFAD Gönüllüsü" olma çağrısı

Van AFAD Müdürü Körpeş'ten 'AFAD Gönüllüsü' olma çağrısı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, 15 yaşını dolduran tüm vatandaşların "AFAD Gönüllüsü" olabileceğini söyledi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, 15 yaşını dolduran tüm vatandaşların "AFAD Gönüllüsü" olabileceğini söyledi.

İl Müdürü Körpeş, "AFAD Gönüllüsü" vatandaşlarla bir araya geldi.

Van AFAD Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Körpeş, gönüllülük sisteminin gerekliliğine değinerek, bilinçli yapılan müdahaleyle daha fazla insanın hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu söyledi.

2011 yılında meydana gelen depremler sonrası Van'da vatandaşların büyük bir kısmının gerek maddi gerekse manevi olarak etkilendiğini vurgulayan Körpeş, şöyle dedi:

"Bu süreç bizim için bir milat olmalı. Afetler açısından tehlikeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Afetlere karşı farkındalık düzeyimizi arttırmamız gerekli. Aynı acıları tekraren yaşamamak için ders çıkarmalı ve afetlere karşı önlem almalıyız. Bu çerçevede AFAD Gönüllülerimizin katkı ve desteği, kurumumuz ve toplumumuz için çok önemli. Bu katkıları AFAD teşkilatı olarak son derece önemsiyor ve tüm vatandaşlarımızı 'AFAD Gönüllüsü' olmaya davet ediyoruz. Van'da yıl sonuna kadar 100 AFAD Gönüllüsüne yüz yüze, uygulamalı eğitim yapılmasının hedefliyoruz. AFAD Gönüllüsü sistemine 15 yaşını dolduran tüm vatandaşlarımız afad.gov.tr web adresinden ve E-devlet üzerinden 'AFAD Gönüllüsü' sekmesine girerek kayıt işlemlerini yaptırabilirler."

Van AFAD Müdürü Körpeş'ten 'AFAD Gönüllüsü' olma çağrısı
Van AFAD Müdürü Körpeş'ten 'AFAD Gönüllüsü' olma çağrısı
Van AFAD Müdürü Körpeş'ten 'AFAD Gönüllüsü' olma çağrısı
Van AFAD Müdürü Körpeş'ten 'AFAD Gönüllüsü' olma çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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