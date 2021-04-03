Van AFAD Müdürü Körpeş, "Afet yönetimi zor ama imkansız değildir"

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, acil durum ve afet yönetiminin zor ama imkansız olmadığını söyledi.

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, acil durum ve afet yönetiminin zor ama imkansız olmadığını söyledi.

Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Van AFAD Müdürü Körpeş, yapılan ve yapılacak çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. AFAD Müdürü Körpeş, AFAD teşkilatının sadece müdahale aşamasında değerlendirilmemesi gerektiğini, afet öncesi ve sonrasında da önemli bir rol oynadığını belirtti. AFAD teşkilatının afet yönetimi konusunda yetkin olduğunu ifade eden Müdür Körpeş "Afet yönetimi zor bir iştir. Her hangi bir kurumda normal bir yönetim sergileyebilirsiniz ama kaotik bir ortamda bu yöntemi sergilemek bu kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü beklentiler çok faklı oluyor, insanlar normal davranış şekillerini afet sırasında sergileyemiyorlar. Bu da gayet doğaldır. Depremde kişinin en yakını enkaz altında kalmışsa bu kişiden normal bir tavır sergilemesini beklemek mümkün değildir. Afet yönetimi zor ama imkansız değildir. Afet yönetimi düzgün bir şekilde yapmak istiyorsak ilk etapta tatbikatlar vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Van'daki STK'lardan destek alacağız"

Daha önce Van'da AFAD ekiplerine sivil toplum kuruluşu desteğinin olmadığını ama yapılacak bir çalışma kapsamında STK'lardan da destek alacaklarını dile getiren Körpeş, "Van'da Türkiye afet müdahale planı çerçevesindeki arama kurtarma çalışma grubundaki sivil toplum kuruluşu desteği yok. Bununla alakalı bir çalışma başlattık. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla konuştuk. Bu çalışmalar kapsamında 13 sivil toplum kuruluşuna ulaştık. Bu hafta itibariyle ilk eğitimlerimizi de verdik. 27 kişiye verilen eğitimlerimiz çok verimli oldu. Bizler eğitimlerimiz kapsamında bu sayıyı artıracağız. Bu yıl içerisinde STK'larımızla eğitimlerimizi tamamlayacağız. 2022 yılının başında 13 STK'mız bizimle akredite olacak ve 20 kişilik ekipleriyle 260 kişilik bir grubu, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanabilir olacağız. Bu sayı dalga dalga büyüyecektir" dedi.

"AFAD gönüllülük sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır"

AFAD Gönüllülük Projesi konusunda da bilgi veren Körpeş, "AFAD gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. AFAD gönüllülük sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, programa katılan gazeteciler de e-devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Projesine başvuruda bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı