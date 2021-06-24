Van Adliyesinde aşı çalışmaları başladı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van il Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol sonucunda Van adliyesinde sağlık görevlileri tarafından aşılama çalışmaları yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van il Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol sonucunda Van adliyesinde sağlık görevlileri tarafından aşılama çalışmaları yapıldı.

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile adliye personellerinin yoğun ilgi gösterdiği aşılama kapsamında, adli yargı personelleri memnuniyetlerini dile getirdi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Van adli yargı teşkilatımızda görevli tüm yargı çalışanlarımızın vatandaşlarımızın da sağlığı gözetilmek üzere en hızlı sürede aşılama sürecinin bitirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda tüm personellerimizin ve vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşlarında aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı