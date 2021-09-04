Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
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Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Hacı Geyik - Haberler | Yerel

Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ve Van'a sevk edilen yaralı boz ayı tedavi altına alınırken, 2 yavru ise bölgede annelerini arıyor.

Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı

VAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ve Van'a sevk edilen yaralı boz ayı tedavi altına alınırken, 2 yavru ise bölgede annelerini arıyor.

Çukurca ilçesinde devam eden "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" için fotoğraf çekimine çıkan fotoğrafçılar, meşelik alanda rastladıkları kan izini takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu yaralı ayıya ulaşıldı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen ayı, festival kapsamında bölgede bulunan raftingcilerin botuyla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hemen ilk müdahalesi yapılan ve 2 yavrusu olduğu öğrenilen ayı, demir kafese konularak tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan öncülüğünde yaralı boz ayı, tedaviye alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Hakkari'de yaralı olarak bulunan boz ayı, fotosafari yapan vatandaşlar tarafından bulunup Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Onlar da yaralı ayıyı alıp hemen merkezimize getirdiler. Yaptığımız ilk muayenede ayını8n sürünmeye bağlı olarak arka ayaklarında yaralanma oldu. Bu da bizi şunu gösteriyor ayı uzun zaman önce yaralanmış ve hayatını sürünerek devam ettirmiş. Biz de ilk muayeneden sonra gerekli bütün tetkikleri yaptık. Belinde kırıklar tespit ettik. Hayvanın ilk acil müdahalesini yaptık ve gerekli acil müdahalesini yaptık" dedi.

"Yaralı ayının yavruları bölgede yalnız kaldı"

"Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" için fotoğraf çekimine çıkan fotoğrafçılar tarafından yaralı olarak bulunan ve Van'a sevke dilen yaralı boz ayının 2 yavrusu olduğu görüldü. Yavru ayılarda annelerinin bulunduğu yerde beklerken fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendiler.

Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan boz ayı Van'da tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacı Geyik

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