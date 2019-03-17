Van'a organize hayvancılık bölgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da binlerce kişinin istihdam edileceği, 12 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, et işleme ve kaba yem üretim tesislerinin bulunacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin kurulmasına onay verdi.

Van'a organize hayvancılık bölgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da binlerce kişinin istihdam edileceği, 12 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, et işleme ve kaba yem üretim tesislerinin bulunacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin kurulmasına onay verdi.

Kaynak: Dunya.com

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