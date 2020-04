Van'a gelen herkese 14 günlük karantina Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını söyledi.

Korona virüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Van'da da her türlü tedbir alınıyor. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, son olarak kente gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Aldığımız karar gereği Van'a il dışından gelen herkes 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Çıkanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır. Zorunlu haller dışında Van'a gelmeyin" dedi. - VAN

Kaynak: İHA