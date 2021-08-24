Van'a davet edilen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'a davet edilen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı gezdi

Van'a davet edilen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı gezdi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kente gelen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kente gelen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün sürecek etkinlik kapsamında Van'a gelen büyükelçi, diplomat ve aileleri, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından karşılandı.

Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti dahil 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüslerle Gevaş Akdamar İskelesi'ne geldi.

Buradan feribotlarla Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na geçen misafirler, ada ve üzerindeki kiliseyi gezdi, fotoğraf çektirdi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirlerin iki gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezeceğini, ardından Ahlat ve Malazgirt'teki kutlamalara katılacaklarını söyledi.

Amaçlarının, kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"İlk durak olarak Van Gölü'nün sembolü olan Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi'ni ziyaret ettiler. Ahlat Selçuk Mezarlığı'nda incelemelerde bulunup yarın tekrar Van Kalesi, Kedi Evi, gümüş işlemeciliğinin yapıldığı çarşıyı gezecekler. Biz de bu süre zarfında hem coğrafyamızı hem kültürümüzü hem de Van denizimizi tanıtmaya çalışacağız. Misafirlerimiz kanalıyla bölgemizi tüm dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. Bin yıldır bu adada ayakta duran kilise, burada hoşgörünün, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun işareti. Bölgemizi doğru tanıtmak için çaba göstermeliyiz. Kendi vatandaşlarımıza da tanıtmamız gerekiyor."

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de "Van'a ilk kez geldik. İlk izlenimler çok olumlu. Van'dan çok etkilendik, çok beğendik. Van Gölü ve coğrafya çok harika. Tarihi güzellikleri çok iyi korunmuş, hayranlıkla gezdik." dedi.

Van'a ailece geldiklerini anlatan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli de "Akdamar hem dinler medeniyeti hem de uluslar medeniyeti açısından çok zengin bir yer. Hem turistik hem de tarihi bir yer, çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'a davet edilen 150 büyükelçi ve diplomat, aileleriyle Akdamar Adası'nı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:12:43. #1.16#

title