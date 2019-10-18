Van'a 2 yeni halk kütüphane geliyor

18.10.2019 18:34

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez 2019 yılının dördüncü dönem 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında Van'ın bir müzesi olduğunu ve Kent Müzesi'nin müze yerine halk kütüphanesine çevrilmesine yönelik bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez 2019 yılının dördüncü dönem 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında Van'ın bir müzesi olduğunu ve Kent Müzesi'nin müze yerine halk kütüphanesine çevrilmesine yönelik bir çalışma başlattıklarını söyledi. Kamu yatırımlarının paylaşıldığı ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği Van İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı dördüncü dönem toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapıldı. Eski tarihi endüstri meslek lisesi ve tarihi Tekel binasının kütüphane olacağını söyleyen Vali Bilmez, "Bizim bir Urartu müzemiz var. Biz de Kent Müzesi'nin müze yerine halk kütüphanesine çevrilmesine yönelik bir çalışma başlattık. İnsanların sohbet ettiği, çay içtiği bir kütüphane yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin 3 önemli eseri Van'da var. Bu binalardan bir tanesi de bu sanat okuludur. İnşallah biz bunu da kütüphaneye çevireceğiz. İnşaatını büyükşehir, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Doğu Anadolu kalkınma Ajansı (DAKA) birlikte yürütecek, iç dizaynı da Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. O alanı kullanmak isteyen çok kişi var, ancak biz buranın kütüphane olması için çalışacağız. Güzel bir kütüphane modelini inşallah Van'da hayata geçireceğiz" diye konuştu.



Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı. - VAN

Kaynak: İHA