20.09.2019 10:32

Van'a 15 milyon liralık eğitim yatırımı

VAN,(DHA)- Uğur Okulları'nın 15 milyon liralık yatırım bedelli Van Kampüsü açıldı. Açılışta konuşan Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kurum olarak özel okulların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Tekve, "Özel öğretim kurumları ile eğitim ve öğretimin yükünü beraber sırtlanırız, bizim ortağımızdır, bize yardımcıdır. Hatta eğitimin kalitesinin artmasında lokomotif sektörü de görürler. Bugün itibarıyla ilimizde 24 özel okul açılarak yüzde 65'lik bir artış yaşandı. Turizm ve eğitim, bir ilde güven ortamı tamsa orada bulunur. Bugün yüzde 65'lik artış demek Van ilindeki güven ortamının, huzurun bir göstergesidir" dedi.

Uğur Okulları, 15 milyon liralık eğitim yatırım bedeli ile hayata geçirdiği Van Kampüsü'nü öğrencileri ile buluşturdu.

Van'ın Terzioğlu Mahallesi'nde faaliyete geçirilen okulun açılışına Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Van Ticaret Borsası (VATBO) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Van Kampüsü Kurucuları, eğitim yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'GURUR VE HEYECAN DUYUYORUZ'

Tarih, doğa ve kültür bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Van iline, Fen Lisesi'nin de yer aldığı 15 milyon liralık bir eğitim kurumu kazandırmanın gururu içinde olduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, ülke genelinde bu sene 37 yeni okul açtıklarını belirterek, 'Ülke genelinde bu yıl 37 okula 500 milyon liralık bir eğitim yatırımı gerçekleştirdik. Başarı geleneğimizi Van'da da devam ettireceğiz. 37 derslikli kampüsümüz ortaokuldan lise son sınıfa kadar eğitim verecek. Ülkemizin en önemli illerinden birinde, Van'da, Uğur Okulları olarak ülkemizin eğitimine yaptığımız yatırımlara yenilerini eklemekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Dünyada ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer almak için katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz" dedi.

'SINAVA HAZIRLIK EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİMİZ'

Uğur Okulları'nın en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu altını çizen Nevzat Kulaberoğlu, "51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Okullarımızda yer alan "Uğur Sınava Hazırlık Merkezi" ile öğrencilerin sınav başarısının artırılması, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanması sağlanıyor. Online eğitim platformu Metodbox ile öğrencilerin hedeflerine adım adım ilerlemeleri için akademik destek sağlanıyor. Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencimizden biri yüzde 5'lik dilimde yer aldı. YKS'de ilk binde 32 derece yaptık. 173 öğrencimizi Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine, 6 bin 54 öğrencimizi Mühendislik Fakültesine, 752 öğrencimizi Hukuk Fakültesi'ne, 4 bin 238 öğrencimizi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne, 9 bin 738 öğrencimizi diğer fakültelere uğurladık" dedi.

Öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Kulaberoğlu şöyle konuştu:

"Kazandırma hedeflediğimiz birinci dil Türkçe. Biz akademik ve sosyal hayattaki başarının anahtarının Türkçeyi doğru kullanmak olduğuna inanıyoruz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncüsü, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dili. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilen ve teknoloji üretebilen gençler yetiştirmek hedefimiz. Beşinci ise davranış yani 'iyi insan olmanın dilidir. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceri olan 'Sanat ve Spor' da onlara aşılıyoruz"

Uğur Okulları Van Kampüsü Kurucu Müdürü Celal Lenk ise kampüste 4 bin 200 metrekare kapalı, 3 bin 600 metrekare açık alan olduğunu belirterek güçlü akademik kadro ile öğrencilere mükemmel bir eğitim hizmeti sunacaklarını belirtti. Lenk, "769 öğrenci kapasiteli kampüsümüzde, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi ve kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası ve kapalı spor salonu bulunuyor" dedi.

'ÖZEL OKULLAR BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR'

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kurum olarak özel okulların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Her zaman şu örneği vermek istiyorum. Eğer biz bu kürsünün bir tarafından tutup kaldırıyorsak, özel okullarda karşı ucundan tutarak buzum bu kürsüyü kaldırmamıza yardım eden kurumlardır. Yani eğitim ve öğretimin yükünü beraber sırtlanırız, bizim ortağımızdır, bize yardımcıdır. Hatta eğitimin kalitesinin artmasında lokomotif sektörü de görürler. Bugün itibariyle ilimizde 24 özel okul açılarak yüzde 65'lik bir artış yaşandı. Bu artışında Van olarak vermiş olduğu çok güzel mesajlar var. Bakın turizm ve eğitim, bir ilde güven ortamı tamsa orda bulunur. Bugün yüzde 65'lik artış demek Van ilindeki güven ortamının, huzurun bir göstergesidir. İnşallah diğer sektörlerde bu eğitimdeki gelişmelerden, bu huzur ve güven ortamından etkilenecek ve çok yakında farklı sektörlerinde Van'a yatırım yaptığının müjdesi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından gelen konuklar okulu gezdi.

Kaynak: DHA