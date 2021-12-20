'Van'a 1 ayda 18 bin turist geldi, ekonomiye 100 milyon TL katkı sağladı'

VAN (DHA) - VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, bu yıl martta kısmen, ekimde ise tamamen açılınca kentte turist yoğunluğu yaşanmaya başlandı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden kente çevirdi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kapıdan kasımda 18 bin turistin giriş yaptığını, bunun da kent ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağladığını belirterek, 1 milyon turisti hedeflediklerini söyledi.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra martta kısmen açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, kentte turist yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Yılbaşı için de otellerdeki rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.

Döviz kurunun yükselişinin kente gelen turistin işine yaradığını da dile getiren Takva, "Onların alım gücü arttı. Ülkelerin milli parasının değer kaybı, o ülkeleri alışveriş cenneti haline getirir. Dolayısıyla parası değer kazanan ülkelerin vatandaşlarına önemli fayda sağlayacağı herkesçe biliniyor. 2019'da ilimize 500 bin İranlı turist giriş yaptı. Yine bizim hedefimiz 1 milyon turist. Van, yüzde 61,4 hizmet sektörüyle kendi ekonomik faaliyetlerini yürütüyor. Otelcilik, konaklama, lojistik bütün bu sektörler, yeme içme, kafe, restoranlar gibi hizmetler dolayısıyla yılbaşıyla beraber bu hizmetler sektörünün ciddi bir fark yaratacağını, bu doluluğun yüzde 100 aşamasında olduğuyla ilgili bilgiler bize de geldi ama bunu bütün yıla yaymak gibi bir politikamızın olması lazım. Biz de Van TSO olarak aynı zamanda sadece İran'ı hedef ülke olarak algılamayıp, bu pazarı da çeşitlendirmek için yeni çalışmalar yapacağız. Bunun için Arap ülkelerine, başta Kuzey Irak'a bir tanıtım stratejisiyle seyahatler düzenleyeceğiz ve bu pazar çeşitliliğini de geliştirip kentimizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.