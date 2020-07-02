VAN 74 koyunu sele kapılarak ölen Kemal Yıldız: Koyunlarımı satarak çocuklarımı okuttum
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VAN 74 koyunu sele kapılarak ölen Kemal Yıldız: Koyunlarımı satarak çocuklarımı okuttum

74 koyunu sele kapılarak ölen Kemal Yıldız: Koyunlarımı satarak çocuklarımı okuttumVAN'ın Erciş ilçesinde 2 gün önce meydana gelen sel felaketinde 74 koyunu sele kapılarak ölen, 17 çocuk ve 150 torun sahibi Kemal Yıldız (73), bugüne kadar koyunlarını satarak bütün çocuklarını okuttuğunu söyledi.

02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:35

74 koyunu sele kapılarak ölen Kemal Yıldız: Koyunlarımı satarak çocuklarımı okuttum

VAN'ın Erciş ilçesinde 2 gün önce meydana gelen sel felaketinde 74 koyunu sele kapılarak ölen, 17 çocuk ve 150 torun sahibi Kemal Yıldız (73), bugüne kadar koyunlarını satarak bütün çocuklarını okuttuğunu söyledi.

Van'ın Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede hayvan barınağında koyunlarını sağan bir kadın, gelen sel nedeniyle canını zor kurtardı. Bu sırada 74 koyun ise sel sularına kapılarak öldü. Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selden dolayı zarar gördü. Mahalle sakinlerinin yetkililere durumu haber vermesi üzerine bölgeye İtfaiye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yaptı.

EŞİM DİREĞE TUTUNARAK KURTULDU

Mahalledeki sel felaketinde,15 bin kavak fidanı, 500 ceviz ağacı ve 50 dönüm ekili tarım arazisi zarar görürken, selde 74 koyunu ölen eski Mahalle Muhtarı Kemal Yıldız, 17 çocuğunu koyunlarını satarak okuttuğunu söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

"Balkonda oturuyordum. Eşim hayvan barınağında koyunları sağıyordu. Aniden sel bastırdı ve nasıl oldu anlayamadım. O sırada koyunları sağan eşim direği tutunarak kurtuldu. Sel çok şiddetliydi. Selden dolayı, 174 koyunumdan 74'ü sele kapılıp öldü. Ben bu mahallede 25 yıl muhtarlık yaptım. Mahalleye büyük hizmetlerim oldu. Emekli olduktan sonra hayvancılık yapmaya başladım.17 çocuk ve 150 torunum var. Bütün çocuklarımı hayvancılık yaparak okuttum. İlkokuldan Üniversiteye kadar mezun olan çocuklarım var. Selde telef olan 74 küçükbaş hayvanlarımla geçimimizi sağlıyoruz. Ayrıca, 15 bin adet kavak fidanımda selde zarar gördü. Bugün yetkililer gelip hasar tespiti yaptılar. Çocuklarım yaşanan selden çok etkilendi ve telef olan koyunlar için çok üzüldüler. Yetkililerden destek bekliyorum."

YARALARI KISA SÜREDE SARACAĞIZ

Selin vurduğu mahallede incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, meydana gelen selde can kaybını olmamasının sevindirici olduğunu belirterek,"Devletimizin bütün birimleriyle buradayız. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız hasar tespitlerini yaptılar. Zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından destek verilecek.Selden büyük zarar gören Kırkpınar Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede saracağız.Ercişli hemşehrilerimize ve mahalledeki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz."dedi.

VAN 74 koyunu sele kapılarak ölen Kemal Yıldız: Koyunlarımı satarak çocuklarımı okuttum

Kaynak: DHA

Manşet

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