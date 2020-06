VAN 6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılar 6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılarVAN'ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan aileler, 6 bin TL ücret karşılığında çoban bulamayınca imece usulu hayvanlarına kendileri bakmaya karar verdi.

VAN'ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan aileler, 6 bin TL ücret karşılığında çoban bulamayınca imece usulu hayvanlarına kendileri bakmaya karar verdi. Mahallede yaşayan 20 aileden 2 kişi, her gün hayvanları meraya götürüp, bakımını, yiyeceğini ve su ihtiyacını karşılıyor. . Erciş İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 20 aile, 300 büyükbaş hayvan için çoban arayışına girdi. 6 bin lira ücret teklifine rağmen çoban bulunamadı. Bunun üzerine 20 aile bir araya gelerek, hayvanlarına imece usulu bakma karararı aldı. Alınan karara göre her aileden sırayla 2 kişi, her gün 300 büyükbaş hayvanı mahallenin merasına götürererek bakımını, yiyeceğini ve suyunu karşılıyor. Mahallede hayvancılık yapan Zülküf Çiçek (39), hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını, ancak çoban bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. 6 bin liralık ücrete rağmen çoban bulamadıklarını belirten Çiçek, "300 büyükbaş hayvanımıza çobanlık yapacak bir kişi bulamadık. Bunun üzerine bu işi kendimiz yapmaya karar verdik. Aldığımız karar doğrultusunda her gün farklı evlerden imece usulü 2 kişi sırayla hayvanları götürüp köyün merasında otlatıyor. Bugün sıra ben ve yeğenimdeydi, biz geldik. Sabah ahırlardan hayvanları alıp köyün merasına getiriyoruz. Akşam olunca da topluca tekrar ahırlara bırakmak üzere yola çıkıyoruz" dedi.

