VAN 5 EVDEN 2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI

VAN'da 5 evden 2 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen Uğur Karagülle, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Evinde peruk ele geçirilen, tanınmamak için her olayda 112 Acil personeli ve kargo çalışanı gibi giyindiği saptanan Karagülle, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu yıl meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, şüphelinin genellikle evlerin üst katında bulunan daireleri tercih ettiğini, havalandırma boşluğu veya çatılardan sarkarak içeri girdiğini ve tanınmamak için her seferinde farklı kıyafet ve aksesuarlar kullandığını belirledi. Özel ekip, olayların yaşandığı bölgelerdeki 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmalarla şüphelinin, 2017 yılında cezaevinden firar ettiği ve hakkında 15 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Karagülle olduğunu tespit etti. Karagülle, İpekyolu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Karagülle'nin üst ve ev aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, peruk, 112 Acil Servis ve kargo personeline ait kıyafet, 2 sahte kimlik ve çaldığı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karagülle, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA