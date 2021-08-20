Van 150 büyükelçi ve diplomatı ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van 150 büyükelçi ve diplomatı ağırlayacak

Van 150 büyükelçi ve diplomatı ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomatı Van'da ağırlayacak.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomatı Van'da ağırlayacak.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 150 Büyükelçi ve diplomatı 2 gün boyunca kentte misafir edecek. 23-24 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında Van'a gelecek olan büyükelçi ve diplomatlar Akdamar Adası, Van Kalesi, Urartu Müzesi başta olmak kentin tarihi ve turistik alanlarını gezecek. Aralarında Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerinde yer aldığı 68 ülkeden yaklaşık 150 büyükelçi ve diplomat Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in misafiri olarak ağırlanacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Haluk Levent Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van 150 büyükelçi ve diplomatı ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:42:30. #1.15#

title