VAN 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı
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VAN 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı

15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptıVAN'da kaynak ustası Suat Çekmez (54), topladığı demir hurda malzemelerden, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı.

14.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:46

15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı

VAN'da kaynak ustası Suat Çekmez (54), topladığı demir hurda malzemelerden, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı.

Erciş'te yaşayan ve 36 yıldır kaynak ustası olan 3 çocuk babası Suat Çekmez, küçük sanayi sitesindeki dükkanında topladığı hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin sembol araçlarının maketini yaptı. İlkokul mezunu olan Çekmez, çocukluğundan beri maket araba meraklısı olduğunu belirterek, boş zamanlarında çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadeleden çok etkilendiğini anlatan Çekmez, yaptığı bir maket tankı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Ankara'da yetkililere teslim ettiğini söyledi. Ağabeyinin Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken şehit olduğunu da belirten Çekmez, "Boş zamanlarımda hobi olarak çeşitli araba maketleri yapıyordum. Ancak ne olduysa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oldu. Cadde ve sokaklarda o tankları gördüğümde gözlerim doldu ve bu maketleri yapmaya başladım" dedi.

VAN 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı

Kaynak: DHA

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