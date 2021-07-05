Vampire The Masquerade Bloodhunt Sistem Gereksinimleri

Sharkmob AB, Vampire The Masquerade evreni Bloodhunt'ta geçen, oynaması ücretsiz battle royale oyunu için PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

Sharkmob AB, evreni Bloodhunt'ta geçen, oynaması ücretsiz battle royale oyunu için PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

Vampire The Masquerade Bloodhunt

Spesifikasyonlara göre, PC oyuncuları en azından 16 GB RAM'e sahip bir i5-8600/ Ryzen 1600X'e ihtiyaç duyacaklar. Oyun DirectX 11 API'sini kullanacak ve en azından bir GTX 1070 veya RX 5600 XT gerektirecek.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt'ın ne zaman çıkacağına dair henüz kesin bir tarih bulunmuyor. Bildiğimiz kadarıyla Sharkmob AB, oyunu bu yıl içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Bir ihanet sonucu, Entity olarak bilinen gizli cemiyet tarafından da yok edilmek üzere hedeflenen vampirler arasında bir savaşın fitilini ateşledi. Geceye hükmetmek ve maskeli baloyu restore etmek için bu üçüncü şahıs battle royale oyununda doğaüstü güçlerinizi, silahlarınızı ve zekanızı kullanın.

Vampire The Masquerade Bloodhunt Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: i5-8600/ Ryzen 1600X veya daha iyisi

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1070/ RX 5600 XT or better

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Depolama Alanı: 20 GB depolanabilir alan

Not: SSD kullanımı önerilir

ÖNERİLEN:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: i7-8700K/ Ryzen 5 3600X veya daha iyisi

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: RTX 2060 Super/ RX 5700 XT or better

DirectX: Version 11

Depolama Alanı: 20 GB depolanabilir alan

Not: SSD kullanımı önerilir

Kaynak: Turkmmo