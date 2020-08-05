'Vampir Kelebek' istilası yeniden başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Vampir Kelebek' istilası yeniden başladı

'Vampir Kelebek' istilası yeniden başladı Doğu Karadeniz'in korkulu rüyası 'Vampir kelebekler' 12 yıldır olduğu gibi yine yörede tarım alanlarına zarar vermeye başladı.

05.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:13

'Vampir Kelebek' istilası yeniden başladı

RİZE - Doğu Karadeniz'in korkulu rüyası 'Vampir kelebekler' 12 yıldır olduğu gibi yine yörede tarım alanlarına zarar vermeye başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 2008 yılında görülen ve tarım arazilerini istilaları ile olumsuz yönde etkileyen 'Vampir' kelebekler hava sıcaklıklarının artması ile bölgedeki istilasına yeniden başladı.

Her yıl Temmuz ayının başında ortaya çıkan ve bitkilerin özünü emdiği için halk arasında 'Vampir kelebek' olarak bilinen Ricani Simulans isimli böcekler Doğu Karadeniz'de tarımı 2008 yılından buyana olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Son 12 yıldır her yıl biraz daha artış gösteren Ricania simulans adlı kelebek türü böcek ilk tespit edildiğinde sadece Trabzon'un Of ilçesinden Artvin'in Hopa ilçesine kadar tüm sahil şeridinde etkili olmuştu. Temmuz ayının başında yavruları bitkileri istila etmeye başlayan kelebekler şimdilerde ergin çağa erişti ve çay bitkisi başta olmak üzere yeşil bitkilerin bedenini sarıyor. Çay, salatalık, mısır, fasulye, domates gibi yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kurutan Ricania Simulans'ın Gürcistan üzerinden bölgeye girdiği belirlenerek son 12 yılda bölgedeki tarım arazilerinde hızlı bir artış gösterdi.

Rize'de çay, salatalık, mısır, fasulye, domates gibi yeşil bitkilere konuşlanan vampir kelebekler ile mücadele kapsamında Gıda, Tarım Rize İl Müdürlüğü'nün çalışmaları da devam ediyor. Aynı zamanda bu zararlı kelebek Ricania Simulans için 2017 yılında çay bahçelerine yapışkan sarı renkli tuzaklar yerleştirilmişti. Çok sayıda böceğin bu tuzaklara yakalandığı ilk incelemelerde yer almıştı.

'Vampir Kelebek' ile şekerli su ile mücadele önerisi

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, söz konusu Vampir Kelebekler için şekerli su ile mücadele edilebileceğinin altını çizdi. Televizyon izlerken uğur böceklerini çoğaltarak zararlı böcekleri yemelerinin sağlandığı bir projenin olduğunu izleyen ÇAYÜDAD Başkanı Mavi aynı durumun Rize'nin başına bela olan Ricania Simulans'ta da gerçekleştirilebileceğini düşündüğünü dile getirdi. Şekerli su yaparak lavraların olduğu bitkilere sıkan Mavi, işlemin sonucunda karıncaların bitkiye çıkarak lavraları yediğini ve yok ettiğini gördüğünü ifade etti. Mavi "Kelebek oluşmaya başladı. Televizyonda bir proje görmüştüm. Uğur böcekleri bitkideki yabancı maddeler yiyordu. Ben de su ve şeker ile bir şerbet yaptım ve buradaki bitkilere bunu sıktım. Üstten aşağıya bitkiyi tamamen kelebekler sarmıştı. Bu sefer karıncalar bitkiye çıkıp olan lavraları sabaha kadar yediler. Ertesi gün karıncaların bitkiye çıktığını ve lavraların yok olduğunu görünce heyecanlandım. Bunun geliştirilerek, bahçelere şeker şerbeti sıkılabileceğini düşündüm. Karıncaların bunu yemelerini sağlayarak kendi çapımda bir çözüm üretmeye çalıştım" dedi.

Vampir kelebeklerin evlere kadar girdiğini ve insanların hayatını olumsuz yönde etkilediğini sözlerine ekleyen Mavi "Zarar verme noktasında bakıldığı zaman şuanda yükseklere kadar çıkmış durumda. Bitkilerin çoğunu sömürüyor. Akşam evlerimizin ışına geliyorlar. İnsanları rahatsız ediyorlar, pislik yapıyorlar. Artmasını önleyebilirsek azalacaktır. Belli bir noktadan sonra ise yok olacaktır. Her kurumun ufak bir çalışması var. Çalışma tamamen başarıya ulaşmadığı için herkes sorumluluktan kaçıyor. Başarıya ulaşsa herkes bunu ben yaptım diyecek" ifadelerini kullandı.

'Vampir Kelebek' istilası yeniden başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti 3. Sayfa
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Beyonce Müge Anlı Barış Manço Coşkun Sabah
Spor Jose Sosa Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: 'Vampir Kelebek' istilası yeniden başladı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:13:49. #1.14#
title