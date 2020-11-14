Vamco Tayfunu Filipinler'i vurdu, Vietnam'da tahliyeler başladı
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Vamco Tayfunu Filipinler'i vurdu, Vietnam'da tahliyeler başladı

14.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:20
Vamco Tayfunu Filipinler'i vurdu, Vietnam'da tahliyeler başladı

Filipinler'de etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Filipinler'de etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Filipinler medyasının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, tayfunun yol açtığı sellerde en az 42 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişiden de haber alınamıyor.

Yerel adı "Ulysses" olan tayfun nedeniyle ülkede birçok ev elektriksiz kaldı, yollar kullanılamaz hale geldi.

Vietnam'da Vamco hazırlığı

Vamco Tayfunu'nun yarın sabah vurması beklenen Vietnam'da, orta kesimlerde yaşayan yaklaşık 460 bin kişiye olası bir tahliyeye hazırlıklı olmaları talimatı verildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, yetkililerin ülkenin orta kesimlerinde yaşayan yaşlıları ve çocukları güvenli yerlere tahliye ettiği bildirildi.

Yaklaşan tayfun nedeniyle 5 havaalanının kapatıldığı, tren seferlerinin durdurulduğu bölgede, sel ve heyelan uyarıları yapıldı. Söz konusu bölgede son bir ayda 235 kişi tayfun ve sellerden dolayı yaşamını yitirmişti.

Ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle Filipinler'de 22, Vietnam'da 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni Tayfunu'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni Tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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